В Хабаровске арестовали мужчину за подрыв взрывчатки во время ссоры
Суд в Хабаровске заключил под стражу мужчину, устроившего подрыв взрывчатки в общественном месте во время конфликта со знакомыми.
В результате происшествия никто не пострадал.
Инцидент произошёл в районе улицы Хабаровской, где 40-летний житель Охотского района вступил в ссору с четырьмя знакомыми, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом.
