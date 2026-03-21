В Хабаровске арестовали мужчину за подрыв взрывчатки во время ссоры

Суд в Хабаровске заключил под стражу мужчину, устроившего подрыв взрывчатки в общественном месте во время конфликта со знакомыми.

В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошёл в районе улицы Хабаровской, где 40-летний житель Охотского района вступил в ссору с четырьмя знакомыми, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом.

