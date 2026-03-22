В столице Украины произошел масштабный пожар

В воскресенье, 22 марта, значительную часть Киева накрыл густой дым, вызванный масштабным возгоранием за пределами города. Как сообщает издание «Страна.ua», инцидент произошел в Киевской области, где загорелось складское помещение.

Первоначально очевидцы и местные паблики сообщали о пожаре на Троещине — одном из густонаселенных жилых массивов столицы. В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видно, как сизый дым затягивает улицы и дворы, создавая ощущение смога и вызывая беспокойство у горожан. Однако позднее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергли информацию о возгорании непосредственно в черте города.

Как уточнила пресс-секретарь ведомства Виктория Рубан, пожар произошел не в Киеве, а за его пределами — в Киевской области. По предварительным данным, огонь охватил складское помещение площадью 3000 квадратных метров. Именно продукты горения от этого возгорания, переносимые ветром, накрыли часть столичных районов.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало. Спасатели прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Специалистам предстоит установить точные причины возгорания, а также оценить масштаб нанесенного ущерба.