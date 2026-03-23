В девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в девятиэтажном жилом доме на востоке Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Возгорание произошло на втором этаже здания, которое находится на Николоямской улице.

Есть угроза перехода огня на верхние этажи. Осуществляется эвакуация людей, трех человек спасли. 20 марта в Солнечногорске Московской области загорелось здание строительного рынка. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом торгового центра.

Ликвидацию пожара осложняла плотная застройка. 10 февраля мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы. Также поступил и пострадавший.

