Адвокаты осужденного за взятки замкомандующего ЛенВО подали апелляцию

Адвокаты бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) Валерия Муминджанова, осужденного по статье о взяточничестве в особо крупном размере, подали апелляцию на приговор. Об этом РИА Новости. Об этом ТАСС сообщили в аппарате Воронежского гарнизонного суда.

"Да, подана [апелляция]", - уточнил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале марта суд назначил Муминджанову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере однократной суммы взятки, то есть 17 млн 950 тыс. рублей.

Валерий Муминджанов в период с 2017 по 2023 годы возглавлял департамент ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ. Он отвечал за поставки вещевого имущества для армии. Занимая данную должность, мужчина заключил с разными организациями государственные контракты на сумму, превышающую 1,5 млрд рублей.

Как выяснили следователи, за содействие в выборе поставщиков Муминджанов получил взятку на сумму около 20 млн рублей. Его арестовали в сентябре 2024 года; на имущество замкомандующего ЛенВО был наложен арест. При этом мужчина свою вину не признал.