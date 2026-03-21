Осужденный за крупное мошенничество судья рассчитывает на УДО

Бывший судья Химкинского городского суда Московской области Денис Букин, осужденный за мошенничество, обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении, пишет РБК. Соответствующее ходатайство зарегистрировано в Бабушкинском районном суде Москвы 19 марта.

Рассматривать заявление будет судья Александр Глухов, однако дата заседания пока не назначена. При этом это не первая попытка экс-судьи смягчить наказание: ранее он уже обращался с аналогичными просьбами, однако его ходатайства возвращались без рассмотрения.

Букин был приговорен в мае 2025 года к двум годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное преследование стало возможным после того, как Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела по представлению главы Следственного комитета.

В России судьи обладают особым правовым статусом, поэтому для привлечения их к уголовной ответственности требуется отдельное разрешение ВККС. Только после этого следственные органы получают право на проведение расследования.