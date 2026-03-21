Беспилотники врезались в многоэтажку в Уфе

В Уфе беспилотники врезались в многоквартирный дом, повредив крышу и несколько квартир. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Очевидцы рассказали, что около 09:20 утра по местному времени услышали громкий звук, похожий на взрыв, после чего над новостройкой появился дым.

По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что дом еще не введен в эксплуатацию и в нем никто не проживает.

В российском регионе отразили массированную атаку беспилотников

В регионе объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы остается закрытым уже два часа.