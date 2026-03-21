В Чехии подожгли завод израильской оружейной компании

Пропалестинская группировка The Earthquake Faction взяла на себя ответственность за поджог израильской оружейной компании в Чехии.

Об этом пишет портал Idnes, отмечая, что видео поджога прислали в редакцию издания.

«Секретная группа, называющая себя The Earthquake Faction, облила бензином помещения оружейного завода и подожгла здания. Они сняли все происходящее на видео», — говорится в материале.

Уточняется, что по меньшей мере трое мужчин в масках ворвались на производственный объект на окраине Пардубице. Именно там чешская оружейная компания LPP Holding имеет производственный цех, где планировала совместно с израильской компанией Elbit производить беспилотники.

«Расследованием этого дела занимаются самые элитные сотрудники полиции», — добавляется в материале.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что поджог оружейного завода в Пардубице могут признать терактом.