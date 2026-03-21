Раскрыта новая схема мошенничества через маркетплейсы

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, связанную с маркетплейсами и специализированными онлайн-площадками. Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей, изучают их покупки и предлагают «выгодные» сделки, чтобы похитить деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснили аналитики «МТС Защитник», аферисты получают доступ к профилям на торговых платформах, после чего анализируют историю просмотров и заказов. Затем они связываются с пользователем под видом продавца и предлагают именно тот товар, который человек недавно искал, но по более низкой цене.

Далее потенциальной жертве отправляют ссылку для оплаты — однако она ведет на поддельный ресурс. После перевода средств деньги исчезают, а «продавец» перестает выходить на связь. Особую опасность схема представляет из-за персонализации: предложение выглядит максимально правдоподобным и снижает уровень настороженности.

Эксперты рекомендуют не переходить по сторонним ссылкам и совершать покупки только внутри официальных площадок. Любые предложения с оплатой вне маркетплейса или через личные сообщения могут быть признаком мошенничества.

