Россиянка лишила свою бывшую свекровь глаза, напав с ножом на ее автомобиль

В Ростовской области женщина лишилась глаза, когда бывшая невестка разбила ножом окно ее автомобиля. Об этом стало известно kp.ru.

Пенсионерка Светлана Ивановна взыскала 500 тыс. рублей компенсации с бывшей невестки Марии за травму глаза. После ухода сына, женщина продолжала общаться с ней ради любимой внучки. Инцидент произошел летом 2023 года.

В тот вечер девочка гостила у нее, после чего Светлана отвезла ее домой, но застала семейную ссору. Мария не хотела отпускать своих сыновей от другого мужчины к их отцу, но мальчики стали плакать и проситься к папе. Тот обратился за помощью к Светлане Ивановне.

Откликнувшись на его просьбу, пенсионерка подобрала старшего мальчика, бегущего по дороге. Мать гналась за сыном с ножом, а затем закатила скандал. Увидев состояние невестки, Светлана решила вновь забрать внучку к себе домой, тогда Мария неожиданно подбежала к ее автомобилю и ударила ножом по окну водительской двери.

Осколок стекла попал в правый глаз сидевшей за рулем женщины, она прижала к порезанному глазу платок и поехала в больницу. Вскоре ее прооперировали, сначала в Ростове, а затем — в Москве. Несмотря на усилия, глаз спасти не удалось, после чего пациентке установили протез.

Светлана до сих пор страдает мигренями, жалуется на головокружения, не может водить машину и выполнять работу по дому. В 2025 году Шахтинский городской суд удовлетворил ее иск о моральном вреде. Ее бывшая невестка получила два года лишения свободы условно.