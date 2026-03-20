Жителей Ростовской области осудили на шесть и 15 лет за поджог трансформатора

Суд приговорил к 15 и шести годам лишения свободы двух жителей Ростовской области, которые подожгли трансформаторную подстанцию на железной дороге. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Россия.

© Вечерняя Москва

По данным следствия, в июле 2024 года 20-летний фигурант по указанию неизвестного вовлек 17-летнего юношу в совершение теракта. 31 июля того же года они подожгли корпус комплектной трансформаторной подстанции на 29-м километре железнодорожной станции Азов в Ростовской области.

Засняв процесс поджога, они скрылись с места преступления. Ущерб от их действий превысил два миллиона рублей. Позднее сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали злоумышленников.

— Приговором суда одному виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых четырех лет лишения свободы в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Второму — шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — передает канал ведомства в мессенджере MAX.

