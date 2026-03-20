Пилот самолета со 166 пассажирами несколько раз терял сознание во время полета

Газета.Ru

Пилот крупнейшей авиакомпании Швейцарии несколько раз терял сознание из-за отравления во время полета пишет People, ссылаясь на отчет Швейцарского управления по расследованию авиационных происшествий.

Пилот потерял сознание в полете и не смог посадить самолет
Инцидент произошел еще 11 августа 2018 года во время рейса Swiss International Airlines. Самолет Airbus A320-214 следовал по маршруту Цюрих — Ницца со 166 пассажирами на борту, когда капитан неожиданно начал терять сознание за штурвалом.

Перед первым обмороком он успел предупредить второго пилота о необходимости экстренной посадки. Когда капитан потерял сознание, он рухнул на приборную доску, и самолет накренился вправо. Второй пилот оперативно выровнял курс.

Затем капитан пришел в себя, но затем вновь упал в обморок и ударился о штурвал, вызвав крен влево, однако его коллега опять стабилизировал полет и начал снижение.

Капитан очнулся лишь на высоте 61 метра над землей. После посадки его вырвало несколько раз. Анализ крови, проведенный после инцидента, показал, что у капитана было серьезное пищевое отравление.

Пассажиры и экипаж остались невредимы, борт не пострадал.

