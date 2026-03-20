Обвиняемого в убийстве сверстника в Петербурге подростка арестовали

Суд арестовал на два месяца шестнадцатилетнего подростка из Петербурга по обвинению в убийстве 17-летнего юноши. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 20 марта.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего вынес Пушкинский районный суд города.

По информации следствия, фигурант 16 марта, находясь вблизи железнодорожной станции "Кондакопшино", нанес подростку не менее 11 ударов ножом по телу и четыре удара по голове.

Желая скрыть следы преступления, позже обвиняемый расчленил тело потерпевшего и пытался закопать.

Также отмечается, что подросток просил избрать ему домашний арест в качестве меры пресечения. Об этом также просили его мать и адвокат.

Ранее сообщалось, что подросток, который убил и расчленил сверстника в Пушкино, заявил, что на преступление его подтолкнула девушка. 16-летний подозреваемый в жестоком преступлении рассказал, что девушка ранее встречалась с убитым.