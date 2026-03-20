Новый Эпштейн: в чем обвиняют «крестного отца» российского стриптиза Лаки Ли

«Крестного отца» российского стриптиза Лаки Ли обвиняют в растлении несовершеннолетних и вовлечении девушек в проституцию. Мужчина возглавляет Ассоциацию стриптиз-клубов России, а в 2015 году впервые в истории страны провел конференцию сотрудников этой сферы. Также он борется за права корейцев, а в 2018 году даже пытался баллотироваться на пост президента РФ. Чем еще известен Лаки Ли и в чем его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».

Кто такой Лаки Ли

Изначально Лаки Ли звали Сергеем, но к настоящему моменту он официально сменил имя на Лаки. Он родился в 1969 году в Караганде в семье корейцев, депортированных с Дальнего Востока в Казахстан. Отучился на финансиста в Российском университете транспорта и в начале карьеры работал по специальности.

Лаки устроился специалистом по обслуживанию клиентов в «Мост-банк», а уже через 1,5 года работы был назначен руководителем одного из отделов. Затем мужчина успел поработать еще в нескольких банках и некоторое время был помощником президента «Пробизнесбанка». В 1996 году мужчина решил завязать с успешной карьерой финансиста и «свернуть на кривую дорожку». Лаки посмотрел эротический фильм «Шоугелз» и настолько им вдохновился, что решил погрузиться в стриптиз-бизнес.

Мужчина открыл в столичном спорткомплексе «Олимпийский» караоке клуб Show Girls, который позднее стал стриптиз-баром. Популярность заведения быстро росла, и уже в 2006 году клуб получил титулы «Лучший эротический клуб России» и «Самый популярный клуб страны».

В 2013-м Show Girls закрылся из-за непродления лицензии на алкоголь, но к тому моменту Лаки владел еще одним крупным стриптиз-клубом — Golden Girls возле метро «Белорусская». Это заведение работает и по сей день, считаясь одним из самых элитных стриптиз-клубов столицы.

Хотел легализовать стриптиз-клубы и ввести в них должностные инструкции

Лаки Ли известен не только как «крестный отец» российского стриптиза, но и как скандальный активист, причем в самых разных сферах. Например, он намеревался добиться полной легализации стриптиз-клубов и пытался через Минтруд ввести должностные инструкции для специальности «флирт-актриса».

В 2014 году Лаки основал Ассоциацию стриптиз-клубов России и официально зарегистрировал ее в Минюсте России. В феврале 2015-го мужчина провел первую в истории страны конференцию стриптиз-клубов, на которую для обсуждения «проблем и задач индустрии» собрались представители 400 заведений со всей страны, а почетным гостем стала президент Национальной ассоциации стриптиз-индустрии США Анжелина Спенсер.

В 2018 году Лаки безуспешно баллотировался на пост президента России. Его кандидатуру выдвинула инициативная группа во главе с шоуменом Никитой Джигурдой. Но Центральная избирательная комиссия не стала регистрировать кандидатуру владельца стриптиз-клуба из-за не соответствующих регламенту документов.

Несмотря на эпатажный образ и скандальную деятельность, ему присвоили орден «За вклад в общественную деятельность России».

Обвинения в организации проституции

В марте 2026 года Лаки Ли оказался в центре нового громкого скандала. Все началось, когда на пляже в Паттайе задержали неадекватную девушку, которая жила в палатке, воровала продукты и ругалась, если кто-то предлагал ей помощь.

Этой девушкой оказалась бывшая невеста Лаки Юлия Реутова, которая ранее работала моделью и снималась в проекте «Дом-2». Она уехала в Таиланд еще в 2024 году по приглашению продюсера Александра Валова — хорошего знакомого Лаки. Мужчина предлагал Юлии сняться в клипе. А спустя еще некоторое время девушка перестала выходить на связь с близкими, ее местонахождение было неизвестно.

В итоге Юлию признали недееспособной и отправили на лечение в тайскую психиатрическую клинику, после чего ее планируют перевести в дагестанский реабилитационный центр.

Близкие предполагают, что Юлию довели до такого состояния Александр Валов и Лаки Ли. Оказалось, что Валов приглашал девушек на съемки клипов, а затем приставал к ним и заставлял сниматься в порно. Ему в этом мог помогать старый приятель, хозяин стриптиз-клуба.

— Они набирали их (девушек — прим. «ВМ») под предлогом кастинга в группу какую-то, какие-то танцы, стриптиз. Их обрабатывали даже психологи. Их подводили к тому, что они начинали заниматься проституцией, — объяснил общественный деятель Нурлан Багиров.

Бывший коллега Лаки Ли Дионис Севрюков считает, что Юлия Реутова может быть одной из обманутых девушек. Он полагает, что Лаки решил отомстить бывшей невесте за расставание и попросил старого приятеля заманить ее в Таиланд для принудительных съемок в порно.

Теперь и Лаки, и Валова обвиняют в вовлечении девушек в проституцию и в растлении несовершеннолетних. Адвокат «короля стрип-клубов» назвал эти заявления «чернухой и фейком». Сам Лаки в настоящее время живет в Канаде, а Валов — в Дубае.

Другие скандалы с Лаки Ли

Ранее Лаки Ли уже оказывался в центре громких скандалов. Например, в 2017 году он подал иск в суд к онлайн-сервису по подбору персонала SuperJob. «Король стрип-клубов» хотел, чтобы на сервисе по поиску работы появилась вакансия «артистки эротического шоу-балета», но ему отказали. Представитель компании заявил, что SuperJob «не работает с борделями». Суд Лаки проиграл.

В 2019 года Лаки зачем-то укусил полицейского на фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму. При задержании бизнесмен заявил, что стал жертвой провокации. Несмотря на оправдания, мужчину арестовали на 10 суток.

Выходки Лаки не обошли стороной и тему спецоперации на Украине. В то время как одни общественники собирают для бойцов гуманитарную помощь с обмундированием, боеприпасами и едой, владелец стриптиз-клуба устроил скандальную пиар-акцию, чтобы получить свою долю хайпа. Лаки Ли решил подарить всем призывникам и резервистам два бесплатных приватных танца и алкоголь в своих ночных заведениях.

Также на страницах Лаки Ли в соцсетях можно найти псевдопатриотические поздравления россиян с Днем Победы. На одном из таких видео бизнесмен позирует в красном жакете и кривляется.

Лаки Ли регулярно «сотрясал» интернет своими скандальными выходками в 2010-е годы, а в настоящее время ему на смену пришел другой одиозный персонаж — секс-коуч Алекс Лесли. Летом 2025 года он устроил в Москве флешмоб, в рамках которого мужчины должны были подходить к случайным девушкам, лапать их и предлагать заняться сексом.

Лаки — не первый финансист, ушедший в секс-бизнес и обвиняемый в организации проституции. В США уже несколько лет идет процесс по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который организовывал на своем острове секс-вечеринки для звезд и политиков. В феврале Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по этому делу.