Мужчина в маске с проводами на шее открыл огонь по полицейским

В Барун-Хемчикском районе Тувы произошёл инцидент, напугавший местных жителей и потребовавший вмешательства полиции. В поле у села Бижиктиг-Хая очевидцы заметили мужчину необычного вида. На нём была самодельная маска, за спиной рюкзак, на шее — провода, а в руках он держал сапёрную лопатку. Жители вызвали полицию.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Как только злоумышленник их заметил, он выхватил пистолет и открыл огонь. После того как патроны закончились, мужчина сменил оружие на нож и продолжил движение в сторону силовиков, игнорируя требования остановиться.

В МВД по республике уточнили, что нападавший никак не реагировал на призывы сложить оружие. Полицейские сделали предупредительный выстрел, а затем произвели прицельный выстрел в ногу стрелявшего. Это позволило обезвредить и задержать его.

После ранения мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют мотивы неадекватного поведения.

В настоящее время по факту применения оружия полицией проводится проверка. Предстоит выяснить, что именно спровоцировало агрессию, и дать правовую оценку действиям задержанного. Состояние мужчины оценивается как стабильное, он находится под наблюдением врачей.