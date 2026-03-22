Пассажиры British Airways провели 13 часов в одном салоне с трупом

Пассажирка дальнемагистрального рейса British Airways, следовавшего из Гонконга в Лондон, скончалась в первый час полёта, однако экипаж принял решение продолжить перелёт, который занял более 13 часов. Члены экипажа накрыли тело одеялом и унесли в хвостовую часть самолёта.

Как отмечает The Sun, через некоторое время пассажиры и бортпроводники стали ощущать неприятный запах. Как оказалось, пространство в хвостовой части самолёта нагрелось.

Кроме того, после приземления пассажиры ещё 45 минут оставались на борту, так как полиция проводила необходимую проверку.

В материале при этом уточняется, что смерть пассажира не всегда становится основанием для экстренной посадки самолёта.

«Источник высоко оценил действия экипажа. Он заявил, что единого протокола действий в случае смерти пассажира во время полёта не существует, и добавил, что авиакомпания не получала официальных жалоб», — говорится в статье.

