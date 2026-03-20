Суд подтвердил незаконность продажи Porsche Блиновской ее водителю

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о незаконности сделки, которую провернула блогерша Елена Блиновская. Она продала автомобиль Porsche Cayenne с госномером «001» за 300 тысяч рублей своему водителю Алексею Зенькову. Об этом в пятницу, 20 марта, стало известно из судебных материалов.

Рыночная цена автомобиля на 2023 год составляла более 1,3 миллиона рублей. Блиновская могла продать машину водителю, чтобы ее не забрали кредиторы. Зеньков заявил, что Porsche не представлял для нее особой ценности. Он объяснил это тем, что машина была приобретена в плохом состоянии.

Ранее у отца Блиновской изъяли недвижимость на 50 миллионов рублей. Это произошло после того, как оформленные на мужчину апартаменты в 4-м Верхне-Михайловском проезде, машино-места и кладовки признали имуществом его дочери. Все объекты выставят на торги.