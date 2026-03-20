Жениха задержали в разгар свадьбы за изнасилование невесты

В индийском штате Махараштра прямо во время свадьбы задержали 20-летнего жениха за изнасилование невесты. Об этом сообщает The Times of India.

Парень, работавший портным, познакомился с девушкой в соцсетях в 2024 году, когда ему было 18, а ей — 16. По версии полиции, он склонил ее к сексу, а затем, когда девушке исполнилось 18 лет, начал шантажировать и требовать, чтобы она вышла за него замуж. Известно, что жених был мусульманином, девушка же исповедовала другую религию, но он хотел, чтобы она приняла его веру.

В итоге 6 марта девушку привезли к жениху для заключения никаха (исламского брачного договора). Однако родственники невесты обратились к активистам индуистской организации. Те приехали на свадьбу вместе с полицией и забрали девушку.

Подозреваемый арестован. Ему инкриминируют изнасилование и уголовное запугивание, а также сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней. Заявление в полицию написала сама девушка.