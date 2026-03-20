Офицер-астролог годами насиловал женщину, угрожая смертью ее мужу

В индийском городе Нашик арестован 67-летний бывший моряк торгового флота, который на протяжении трёх с лишним лет насиловал и шантажировал женщину. Об этом сообщает The Times of India.

Ашок Кумар Кхарат, известный как «капитан», был задержан полицией после заявления пострадавшей. Мужчина позиционировал себя как астролог, ранее он был офицером торгового флота. Он убедил женщину, что обладает «божественной силой», и заставил её подчиняться. Первый раз он изнасиловал клиентку, подмешав ей снадобье, вызывающее онемение, а затем угрожал, что она никогда не выйдет замуж, если будет сопротивляться.

Даже после того, как женщина вышла замуж, Кхарат продолжил её преследовать. Он запугал её, заявив, что её муж умрёт, если она не будет выполнять его сексуальные требования. Это продолжалось до декабря 2025 года.

В ходе обыска у астролога изъяли пистолет, патроны, а также 58 видео, хранившихся на флеш-накопителе. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, а также по индийскому закону о запрете человеческих жертвоприношений и чёрной магии. Подробности о том, как он нарушил две последние статьи, не приводят.

Для расследования создано специальное следственное подразделение. Министр внутренних дел штата призвал других возможных жертв астролога обращаться в полицию, пообещав защиту и жёсткое наказание для виновного. Дело также вызвало политический скандал — оппозиция требует отставки главы комиссии по правам женщин штата, которая, по их данным, была знакома с задержанным.