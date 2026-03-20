Педофил из российского города год насиловал девочку и развращал подростков

Суд приговорил к 22 годам лишения свободы 31-летнего жителя Воронежа, который на протяжении года насиловал 9-летнюю девочку и развращал 12-летних пользовательниц соцсетей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Педофил признан виновным в совершении 13 преступлений по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), 131 УК РФ («Изнасилование») и 135 УК РФ («Развратные действия»). Его отправят в колонию строгого режима. Он также лишен права работать с детьми на протяжении 17 лет после отбытия наказания. Суд обязал его выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 6,8 миллиона рублей. Следствие и суд установили, что с марта 2020 года по декабрь 2023 года педофил переписывался в соцсети с 12 малолетними девочками, отправлял им интимные фотографии и ролики, а также требовал такой же контент от них.

В мае 2022 года преступник встретил 9-летнюю жертву и до сентября 2023 года неоднократно совершал над ней сексуальное насилие на территории Левобережного и Железнодорожного районов Воронежа. Доказательствами вины стали показания потерпевших детей.