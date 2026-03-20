В Подмосковье упал легкомоторный самолет

В подмосковном городе Коломна упал легкомоторный самолет. Об этом сообщается на сайте местного главка МЧС.

В данный момент информация об инциденте уточняется. Причины аварии пока неизвестны.

«Падение легкомоторного самолета в городском округе Коломна. 20.03.2026 в 15.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Коломна, улица Кирова, дом 102», — сообщили в МЧС.

Как сообщили в Telegram-канале «112», в результате крушения погибло два человека. Кроме того, источник также утверждает, что самолет разбился во время планового перелета из аэродрома «Торбеево-Старт» в городе Ступино.