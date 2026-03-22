Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину и двух женщин, подозреваемых в хищении более 51 млн рублей у пожилых людей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, задержанные действовали в сговоре с другими участниками схемы. Они звонили пенсионерам и убеждали передать деньги курьерам. Затем средства поступали в нелегальный обменник, где их переводили в криптовалюту и отправляли организаторам.

Как уточнили в полиции, фигуранты могут быть причастны к обману одного пенсионера на сумму свыше 3 млн рублей в августе 2024 года и еще одного — более чем на 48 млн рублей в октябре 2025 года.

Уголовные дела объединены в одно производство и расследуются по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Во время обысков у подозреваемых изъяли 35 банковских карт, 15 телефонов и шесть ноутбуков.

Суд отправил мужчину под стражу, одну из женщин — под домашний арест, другой запретил определенные действия. Полиция продолжает искать других участников схемы и проверяет возможные дополнительные эпизоды.