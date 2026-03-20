В Москве раскрыли убийство девочки, совершенное 27 лет назад

Следователи ГСУ СКР по Москве раскрыли убийство ребенка, которое было совершено в январе 1999 года. Преступление долгие годы было безнадежным «глухарем», но благодаря современным методам генетической экспертизы убийца был найден.

Как рассказал «МК» руководитель отдела по расследованию преступлений прошлых лет столичного СК Константин Мягков, трагические события происходили в Бабушкинском районе. Утром 24 января 9-летняя девочка вышла из дома на улице Грекова — сходить в магазин за продуктами. Вернувшись, она рассказала матери о странном незнакомце, который пытался с ней заговорить и предлагал показать щенков.

В первый раз ребенок отказался идти с ним. Но спустя некоторое время девочка снова вышла из дома: то ли докупить продукты, то ли это был просто предлог, чтобы потискать щенят... И пропала.

Поиски продолжались почти неделю. Девочку искали всем миром. Больше всех смог узнать старший брат пропавшей (ему тогда было всего 12 лет): он поговорил с продавщицей магазина, которая подтвердила, что дважды видела юную покупательницу. Во второй раз она продала девочке салат и больше ее не видела. Никто не видел.

30 января тело ребенка было обнаружено в заброшенном доме на Студеном проезде. Установить личность преступника тогда не удалось: проверялись родственники, знакомые, ранее судимые лица, но следствие зашло в тупик, и дело было приостановлено.

Однако, спустя 27 лет следователи ГСУ СК по Москве смогли восстановить справедливость. Благодаря найденным на месте преступления следам ДНК преступника, его личность была установлена. Как выяснилось за девочкой наблюдал ранее судимый местный житель Петр Рогачев. Мужчина работал дворником и фактически проживал в подвале дома на улице Широкой. Как Рогачев сам рассказал следователям, он действительно дважды пытался подманить ребенка. И на второй раз его подлая уловка с щенками сработала. Ублюдок заманил жертву в подвал и надругался над ней. С его слов, он был пьян и ему хотелось получить удовольствие. Осознав, что девочка сможет его опознать, злодей решил убить ее. Он вывел ребенка в заброшенное здание неподалеку, где задушил ее шарфом.

На момент получения следователями результатов экспертизы Рогачев отбывал в колонии срок за другое преступление. После этапирования в Москву он признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Сам преступник имеет внушительную криминальную биографию. С конца 70-х годов он неоднократно привлекался к уголовной ответственности: за кражи (из дома и на рынке), насильственные преступления (избил до смерти сожительницу, позднее убил собутыльника) и за наркотики. Значительную часть жизни он провел в местах лишения свободы, злоупотреблял алкоголем и не имел постоянного жилья.

Следствие проверяет Петра Рогачева на причастность к другим аналогичным эпизодам того периода и географии — все преступления были совершены им на севере и северо-востоке Москвы.

Из близких родственников убитой девочки до сатисфакции дожил только ее брат — тот самый мальчишка, искавший сестренку в магазине 27 лет назад. Он и был признан потерпевшим по делу.