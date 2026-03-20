В Ленинградской области за сутки пять человек погибли на водоемах

В Ленинградской области за сутки несколько человек погибли на водоемах. Об этом сообщает СК по региону в Telegram-канале.

© МЧС России

«В Ленинградской области имеются случаи, связанные с нарушением правил выхода людей на лед водоемов. Во время наступившей оттепели лед на водоемах непрочен, однако некоторые граждане пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, подвергая свою жизнь опасности», — сказано в сообщении.

Из него следует, что все трагедии произошли в один день, 19 марта. Из озера Комсомольское в Приозерском районе извлекли тела супругов 1960 и 1962 годов рождения. Они вышли на лед, провалились и утонули. В тот же день из озера Балахановское у поселка Ромашки Приозерского района извлечено тело мужчины 1977 года рождения. Он вышел на лед во время рыбалки.

На берегу озера Облуцкое в Пчевжинском сельском поселении Киришского района Ленинградской области нашли тела двоих мужчин 1954 и 1958 годов рождения с признаками утопления.

По всем фактам специалистами проводятся доследственные проверки, назначены судебные экспертизы, заключили в ведомстве.