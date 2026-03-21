Задержанные сообщники футболиста Секача и раньше имели дело с мошенниками

Задержанные сообщники футболиста, убившего при ограблении москвичку в квартире на Строгинском бульваре, могли и раньше иметь дело с мошенниками. По предварительной информации, они сознательно пошли на сотрудничество с «дропперами» и согласились поучаствовать в криминальной схеме.

По данным «МК», 20-летняя Софья, которой Даниил Секач выбросил в окно похищенное имущество, передала двоим молодым людям инвестиционные монеты и ювелирные изделия. Ранее задержанному 17-летнему Кириллу она передала деньги.

Задержанные молодые люди были хорошо знакомы друг с другом. Один из них постоянно проживает в Лобне, известно, что он пробовал делать ставки на спортивном тотализаторе.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, с подозреваемыми проводятся следственные действия.