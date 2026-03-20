В США раскрыта контрабанда ИИ и суперкомпьютеров на миллиарды долларов

Федеральное бюро расследований США задержало троих граждан по делу о незаконном вывозе передовых компьютерных технологий за рубеж. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

© Газета.Ru

По данным ведомства, подозреваемые создали преступную схему, в рамках которой подделывали экспортные документы и переправляли за границу высокопроизводительные компьютеры и технологии искусственного интеллекта, поставки которых ограничены.

В Минюсте отметили, что эта деятельность велась как минимум с 2024 года.

Власти считают, что действия обвиняемых нарушали нормы экспортного контроля и представляли угрозу национальной безопасности страны.

Максимальное наказание по этим статьям может достигать 20 лет лишения свободы.

До этого МВД РФ совместно с ФСБ России пресекли деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась вывезти за границу боеприпасы на сумму свыше 1 млрд рублей. Согласно условиям договоров, российские патроны к нарезному оружию должны были поставляться в третьи страны, рассказали в МВД.