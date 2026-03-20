В Таиланде трансгендеры* напали на российскую туристку

Леди-бои* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) напали на российскую туристку в Таиланде и избили ее. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, нападение произошло на улице Бангла-Роуд на Пхукете. Россиянка в состоянии алкогольного опьянения высказала свое недовольство трансгендерами*. На кадрах, которые привел Shot, видно, что она ударила по лицу одного из оппонентов.

«В итоге терпеть это местные девочки-мальчики* не стали и толпой накинулись на россиянку. Некоторые били девушку ногами по лицу», — отмечается в сообщении.

Данных о том, получила ли гражданка России травмы, и вмешались ли в произошедшее правоохранительные органы, пока нет.

Ранее стало известно, что в Паттайе при трагических обстоятельствах погиб российский турист — 41-летний хирург из Красноярска Тимофей Б. Его тело с признаками тяжелых травм было обнаружено в номере отеля в элитном районе Джомтьен.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.