Бывшие руководители российского региона получили по 10 лет колонии

Ленинский районный суд Иванова вынес приговор двум бывшим заместителям председателя регионального правительства Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ивановской области.

Экс-чиновники признаны виновными в превышении должностных полномочий, пособничестве и получении взятки. Они осуждены на 10 лет лишения свободы каждый со штрафом в 30 миллионов рублей. Также получил наказание сроком в 3,5 года лишения свободы шурин Зобнина — Дмитрий Федулов, руководивший строительной компанией, который за взятки пользовался покровительством чиновников.

Коррупцию выявили оперативники управления ФСБ России по Ивановской области. Суд установил, что с 2022 года Зобнин, занимавший пост заместителя председателя правительства Ивановской области, помог фирме шурина получить госконтракты по ремонту объектов здравоохранения, образования и культуры в регионе. За два года Федулов заключил с властями 21 контракт общей стоимостью 800 миллионов рублей.

Позже Зобнин привлек к сотрудничеству со своим шурином коллегу Эрмиш. Она получила взятку в размере не менее трех миллионов рублей. У Зобнина и связанных с ним граждан конфискованы доходы на сумму 800 миллионов рублей.

