Валерия Чекалина подала заявление в СК

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась в Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудников правоохранительных органов, которые вели её уголовное дело. Об этом сообщают СМИ.

В заявлении Чекалина утверждает, что во время нахождения под домашним арестом следователи не разрешали врачам посещать её, хотя ей требовалась медицинская помощь. Из-за этого, по мнению блогера, заболевание не было диагностировано на ранней стадии. Позже у неё выявили рак желудка четвёртой стадии с множественными метастазами в позвоночнике, костях, лёгких, черепе и оболочке мозга.

Также в заявлении указывается, что получение разрешений на медицинские обследования якобы ставилось в зависимость от дачи признательных показаний.

В Госдуме призвали проявить милосердие к блогеру Лерчек

Напомним, Валерия Чекалина была задержана в 2024 году по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. После того как у неё диагностировали онкологию, суд приостановил уголовное дело и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий. В марте 2026 года Лерчек начала проходить курс химио- и лучевой терапии.