Шестиклассница выбросила из окна 1 млн рублей

В Калининском районе Санкт-Петербурга школьница под давлением телефонных аферистов выбросила из окна 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

10 марта в полицию обратился местный житель и рассказал, что его 12-летняя дочь стала жертвой мошенников. Инцидент произошёл ещё 5 марта днём. Злоумышленники позвонили девочке и убедили её, что её мать попала в ДТП и срочно требуются деньги на лечение.

«Дочь-шестиклассница подверглась давлению телефонных мошенников, звонивших ей под видом легенды о ДТП, и по их указке выбросила из окна квартиры рюкзак с 1 184 000 рублей», — говорится в сообщении главка.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В четверг, 19 марта, на бульваре Новаторов полицейские задержали предполагаемого курьера, который забрал деньги. Им оказалась 16-летняя девушка. Сейчас правоохранители проверяют её на причастность к другим аналогичным преступлениям.