33-летний актер умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах

33-летний британский актер Джордан Райт скончался при загадочных обстоятельствах. Тело звезды сериалов «Бывшие на пляже» и «Туи» нашли в канаве недалеко от пляжа Банг-Тао на острове Пхукет в Таиланде. Артист был в серой рубашке и черных брюках, но босиком.

Что послужило причиной смерти Райта, пока неизвестно. Согласно результатам расследования, в его номере не было обнаружено следов взлома или иных нарушений. Перед уходом из отеля Джордан выглядел немного встревоженным. Он некоторое время ходил взад-вперед по территории отеля, затем отправился в сторону пляжа.

Актер неоднократно бывал в Таиланде, который называл своим домом. Райт занимался спортом, в том числе восточными единоборствами. В соцсетях Джордан рассказывал о своих путешествиях и показывал, как отдыхает в панорамном бассейне, попивая вино, занимается дайвингом и катается на мотоцикле.