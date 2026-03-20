С девятилетней девочки взыскали долги умершей матери в Тюменской области

Казанский районный суд Тюменской области частично удовлетворил иски трёх банков к наследнице умершей заемщицы. Ответчицей по делу стала её девятилетняя дочь. Информация опубликована на сайте объединённой пресс-службы судов региона.

Согласно решению суда, с несовершеннолетней в лице её законного представителя за счёт наследственного имущества взыскано: в пользу ООО МК «УРАЛСИБ Финанс» — 86 761 рубль долга и 921 рубль госпошлины, в пользу «Сбербанка» — 58 354 рубля долга и 665 рублей госпошлины, в пользу «Совкомбанка» — 26 011 рублей долга и 562 рубля госпошлины.

Из материалов дела следует, что в 2023–2024 годах мать девочки взяла в трёх банках кредиты на общую сумму 370 тысяч рублей. В декабре 2024 года женщина умерла, не успев погасить задолженность. Финансовые организации обратились в суд с отдельными исками к потенциальным наследникам, позже их объединили в одно производство.

Родители умершей иск не признали, заявив об отказе от наследства. Отец ребёнка требования признал в пределах стоимости имущества, полученного дочерью. Девочка унаследовала долю в квартире, земельный участок и 4 125 рублей со счетов матери. Общая стоимость наследства составила 171 126 рублей при сумме долгов 365 758 рублей. Суд взыскал задолженность в пределах этой суммы.