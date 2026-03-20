В Москве полиция ликвидировала крупную сеть телефонных мошенников

В Москве правоохранители пресекли работу узла связи, который использовали дистанционные мошенники. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

По его словам, операцию провели сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями, уголовного розыска и ФСБ. В результате задержаны три человека, которые обеспечивали работу специального оборудования — SIM-боксов, позволяющих одновременно обслуживать тысячи SIM-карт.

Как уточнили в полиции, подозреваемые арендовали квартиры, где размещали технику и следили за ее работой. За каждый узел связи они получали оплату и регулярно отчитывались перед организаторами через интернет.

Во время обысков у них изъяли около тысячи SIM-карт, SIM-боксы и другое оборудование, использовавшееся для совершения преступлений.

На организаторов возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании информационно-телекоммуникационной сети. Задержанные арестованы, устанавливаются их возможные сообщники и организаторы.