ФСБ предотвратила теракт против российского чиновника

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали мужчину за попытку подрыва машины чиновника. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 52-летний россиянин был завербован украинскими спецслужбами для совершения теракта в отношении представителей региональных органов власти. Через один из мессенджеров мужчина инициативно связался с представителем спецслужбы иностранного государства и действуя по их заданию, изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для совершения террористического акта.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Злоумышленник был задержан при попытке минирования машины. При обыске изъято взрывное устройство массой 3,5 килограмма с поражающими элементами.

