На Филиппинах погибли российский турист и его спасатель

Россиянин погиб во время отдыха на Филиппинах вместе со спасателем, бросившимся ему на помощь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, туриста из России унесло в открытый океан сильным течением. Произошло это на пляже Пука Бич на острове Боракай.

Спасатель пляжа сразу же бросился на помощь. По предварительным данным, он доплыл до туриста, но не успел надеть на него спасательный жилет. Тела погибших обнаружили спустя 11 часов.

На Пука Бич возникают мощные отбойные течения, которые могут затянуть человека в открытый океан. Даже опытный пловец не всегда может с ними справиться, если начнет паниковать и плыть против течения.

В феврале 2025 года двое российских туристов погибли, когда их унесло сильным течением во время подводного плавания к югу от Манилы. Сообщалось, что один из них утонул, а другой подвергся нападению акул.