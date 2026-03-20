Суд в Болгарии не рассматривал вину фигуранта дела о взрыве в порту Бейрута

Болгарский суд рассматривал только вопрос о выдаче россиянина Игоря Гречушкина в Ливан и не оценивал его вину по делу о взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Екатерину Димитрову.

По ее словам, суд проверял лишь, есть ли основания для экстрадиции. Вопрос о том, виновен ли Гречушкин, не обсуждался.

Россиянина задержали 6 сентября в аэропорту Софии по ордеру Интерпола после прилета с Кипра. В декабре суд отказался выдать его Ливану, а 22 января это решение подтвердил апелляционный суд.

После этого власти Болгарии освободили Гречушкина.

Ранее он владел судном, груз которого позже взорвался в порту Бейрута в 2020 году.

По официальной версии, причиной трагедии стала детонация около 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась на складе после конфискации. Перед взрывом на складе произошел пожар.

В результате погибли 121 человек, более 6 тысяч пострадали, около 300 тысяч остались без жилья.