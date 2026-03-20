Дело о стрельбе по полицейским в Липецкой области заинтересовало прокуратуру

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств стрельбы в Чаплыгинском округе Липецкой области, в результате которой один сотрудник военной полиции получил несовместимые с жизнью ранения. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура региона.

В заявлении отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Чаплыгинского района Александр Моисеев.

«Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного территориальным следственным отделом Следственного комитета [России] по данному факту», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

ЧП в Чаплыгинском округе Липецкой области произошло 19 марта. Местный житель открыл огонь по сотрудникам военной полиции, один из которых в результате нападения не выжил. На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника задержали, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.