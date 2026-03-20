Студента в Москве арестовали на 20 суток за нацистскую символику

Учащийся столичного колледжа получил административный арест за публикацию картинок с нацистской атрибутикой в мессенджере, передаёт ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Головинский суд столицы признал учащегося колледжа из Москвы Даниила Гриханова виновным по статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики. В отношении молодого человека составили три административных протокола, по которым ему назначили двадцать суток ареста.

Согласно материалам дела, молодой человек опубликовал в истории профиля видео из тренажёрного зала, где лицо спортсмена было закрыто запрещённым знаком.

«Лицо скрыто символом в виде круга, внутри которого имеются двенадцать радиальных рун зиг», — уточняется в судебном постановлении.

Этот символ известен как «Чёрное солнце» и активно применялся в нацистской Германии. На другой публикации в аккаунте лица двух мужчин также были спрятаны за аналогичным изображением. Помимо этого, суд установил, что студент поставил эмодзи с этим же знаком на аватар своего профиля.

Даниил Гриханов выразил несогласие со всеми тремя решениями суда и подал апелляционные жалобы.

Ранее шесть человек были оштрафованы по статье о пропаганде нацистской символики после задержания на концерте в Ярославле.