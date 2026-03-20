Мужчина на снегоходе провалился под лед водоема

В заливе Мордвинова, который находится на юго-восточном побережье Сахалина, развернулась настоящая спасательная операция с участием десятков очевидцев. Местный житель, передвигавшийся на снегоходе по льду, не заметил опасную трещину и в одно мгновение оказался в ледяной воде. Техника и водитель начали стремительно уходить на дно на глазах у рыбаков, которые в тот момент находились неподалеку. Об этом пишет тг-канал Amur Mash.

Рыбаки, увлеченные подледным ловом, мгновенно отреагировали на крики о помощи. Не раздумывая, они бросили свои снасти и поспешили к месту происшествия. Люди понимали: счет идет на секунды, ведь в холодной воде человек быстро теряет силы и способность бороться за жизнь.

Благодаря слаженным действиям, мужчину удалось вытащить из полыньи буквально за несколько минут. Однако на этом помощь не закончилась — рыбаки не оставили в беде и его снегоход. Общими усилиями тяжелую технику тоже извлекли из ледяного плена, зацепив тросами и вытянув на прочный лед.

Инцидент произошел в районе, который славится своими уловами, но при этом считается одним из самых опасных из-за нестабильной ледовой обстановки. Залив Мордвинова известен сильными течениями и частыми подвижками льда, которые образуют скрытые трещины, незаметные для неподготовленного глаза.

Спасенный отделался переохлаждением и сильным испугом, а его техника, хоть и побывала в воде, осталась на ходу. Местные жители уже окрестили произошедшее «чудом на льду» и в очередной раз напомнили друг другу о необходимости соблюдать предельную осторожность при выезде на зимнюю акваторию.