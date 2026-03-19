Пропавшего на днях 17-летнего подростка нашли в реанимации подмосковной больницы

В Подмосковье 17-летний подросток, пропавший два дня назад, найден живым. Об этом изданию MSK1.RU сообщил его отец.

«Нашелся-нашелся, слава богу, утром в 4 часа 40 минут. Жив, находится в реанимации. Мы благодарим всех за помощь в поиске и молитвы», — сказал мужчина.

Он не стал раскрывать подробности, попросив «деликатно» отнестись к ситуации. Известно, что молодого человека госпитализировали с предварительным диагнозом переохлаждение.

17-летний Сергей М. из деревни Топорково Сергиево-Посадского района исчез два дня назад. Местные паблики активно распространяли ориентировки. Поиски вели члены волонтерской организации «Поиск детей» и местное управление МВД.

До этого брата и сестру, пропавших в Твери, нашли в другом регионе России. Школьники 2016 и 2012 года рождения пропали три дня назад. Предполагалось, что несовершеннолетние могли уехать в другой регион: Новгородскую область или Санкт-Петербург. Детей объявили в федеральный розыск.

Ранее в Волгограде девятилетний школьник взял свои деньги и пропал.