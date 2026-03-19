В Бурятии произошел пожар в торговом центре

В Бурятии горит торговый центр «Вист» в населенном пункте Таксимо. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причина пожара также остается неизвестной.

Согласно информации издания, пожар распространился на территорию 6 тысяч квадратных метров. При этом, есть вероятность перехода огня на соседнюю гостиницу «Алтан». В данный момент из нее эвакуировали 20 человек.

