Собака напала на ребенка на востоке Москвы
Находившаяся без хозяина собака напала на ребенка на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным Агентства "Москва", собака была агрессивной – она сорвалась с поводка и бросалась на прохожих. Прибывшие полицейские ее застрелили.
Инцидент произошел на улице Суздальской. Мальчик 2021 года рождения доставлен в больницу.
Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что три добермана напали на молодую женщину во Владивостоке. Собаки были без поводков и намордников. У пострадавшей на ноге рваная рана.