Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

В 235-й гарнизонном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майора Константина Рябых, обвиняемого в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, заявил о доказанности вины подсудимого и просил назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он предложил оштрафовать Рябых на 35 миллионов рублей, лишить его воинского звания генерал-майора и конфисковать его имущество в доход государства.

По версии следствия, генерал взял 15 миллионов рублей в качестве взятки за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта стоимостью 1,3 миллиарда рублей между Росгвардией и компанией «Оружейная палата» по поставке ружья «Выжигатель», предназначенного для борьбы с БПЛА. Проверка выявила непригодность этого средства.

Показания на Рябых дали представители поставщика в рамках сделки со следствием.

Генерал не признает свою вину в получении взятки. Он назвал содержимое обвинительного заключения клеветой и напомнил, что участвовал во всех вооруженных конфликтах, «от Сирии до СВО», и добросовестно служил. Рябых пообещал отстаивать свою честь до конца, он не позволит себе врать, а другим наговаривать на себя.

Он был арестован в феврале 2025 года. После задержания его уволили с занимаемой должности.