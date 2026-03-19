Задержан подросток, устроивший взрыв в банке в Москве

В Москве задержали устроившего взрыв в здании Россельхозбанка — согласно предварительным данным это сделал 15-летний подросток под влиянием мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, в данный момент полиция устанавливает детали произошедшего. На месте взрыва работают медики. Сам подросток, согласно информации издания, получил ожоги головы и осколочные ранения.

«Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала Волк.

Помимо этого, канал поговорил с сотрудниками салона красоты, который находится по соседству. Там рассказали, что к месту взрыва продолжают подъезжать бригады скорой помощи.

«Мы находимся на цокольном, в подвальном помещении, у нас не слышно было совсем. Про пострадавших вообще ничего не могу сказать. Были реанимации, пожарные, еще скорые подъезжают», — рассказал один из собеседников издания.

Как добавили в Следственном комитете, подросток облил банкомат бензином, после чего поджег его. В результате пострадал сам поджигатель — он был госпитализирован.

«Предварительно установлено, что 15-летний подросток под воздействием мошенников облил банкомат бензином и поджег. В настоящее время в связи с получением ожогов он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в отделении Россельхозбанка в Москве.