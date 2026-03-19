В отделении банка на севере Москвы произошел взрыв

В отделении крупного банка на севере Москвы произошел взрыв. О пострадавших пока нет данных, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в четверг, 19 марта, на улице Менжинского. По данным канала, полностью обрушен предбанник отделения.

Очевидцы рассказали, что из здания незадолго до детонации выбежал мужчина.

112: в подмосковном Путилково произошел взрыв в отделении банка

Подробности уточняются, экстренные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Путилково в отделении банка произошел сильный взрыв. Пострадали несколько аппаратов, вылетели стекла.