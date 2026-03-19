СМИ: за связанный с Тимуром Ивановым особняк взыскали долг по ЖКХ

Telegram-канал Baza сообщает, что летом 2025 года за особняк, в котором жил бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, перестали поступать ЖКХ-платежи. Baza утверждает, что суд взыскал за долги почти 45 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала, речь идет об особняке, который записан на компанию водителя Иванова. По информации Baza, вплоть до ареста бывший замминистра сам жил в этом доме.

В материале утверждается, что «Мосводоканал» подал в суд на компанию, которой принадлежит здание. За долги с июня по октябрь 2025 года с фирмы взыскали 22 тысячи рублей.

По данным Baza, платежи также не поступили за ноябрь и декабрь. На компанию подали в суд, иск был удовлетворен, на этот раз с нее взыскали более 14 тысяч рублей долга и восемь тысяч рублей госпошлины, утверждает Telegram-канал.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к тринадцати годам колонии общего режима. В его деле, среди прочего, шла речь о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы. Иванову назначили штраф в сто миллионов рублей. Также Мосгорсуд обратил в доход государства все арестованные активы Иванова и членов его семьи.