Ребенок поджег дверь своей квартиры в Подмосковье

Ребенок якобы поджег дверь квартиры, в которой он живет с родителями в Балашихе.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в Telegram-канале «112».

— Ребенок поджег дверь своей квартиры в Балашихе. Инцидент произошел на Шестой улице микрорайона Ольгино, — говорится в публикации.

В результате пожара никто не пострадал. Спасатели быстро потушили огонь. По неподтвережденным данным, ребенок терроризирует весь подъезд. Он якобы достает жильцов разными способами. Родители с ребенком не справляются.

Ранее двое подростков подожгли дверь квартиры в микрорайоне Подрезково в Химках. Они сделали это по заданию мошенников. Аферисты обещали парням вознаграждение. В итоге подростков задержали. В результате их действий был причинен ущерб на сумму 165 тысяч рублей. В скором времени юноши предстанут перед судом.