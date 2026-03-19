Суд отправил на лечение женщину за убийство 13-летней дочери знакомой

Свердловский областной суд, как сообщили в пресс-службе судов региона, отправил на принудительное лечение Шахнозахон Шерали Кизи Усманову – она расправилась с 13-летней дочерью знакомой.

Женщину, как отмечается, по состоянию здоровья освободили от уголовного преследования. Комиссия экспертов пришла к выводу, что в момент преступления Усманова страдала временным психическим расстройством, из-за чего не осознавала общественную опасность своих действий. Поясняется, что женщина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера и психиатрической помощи.

В октябре 2024 года она, как установил суд, под предлогом забрать журнал пришла в Первоуральске в квартиру знакомой. Дома было 13-летняя дочь хозяйки. Усманова, увидев женскую сумку, решила украсть из нее 10 тысяч рублей, но ее в этот момент заметила девочка. Тогда у женщины «помутился рассудок» - Усманова, как подсчитано следствием, нанесла ребенку 41 удар ножом.

После расправы она пыталась скрыть следы преступления, устроив пожар в этой квартире. После тушения пожарные обнаружили тело девочки.