Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа дома в Москве

Девочка в возрасте трех лет выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на Велозаводской улице на юге Москвы. Ребенок выжил.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Из окна квартиры на пятом этаже жилого дома на улице Велозаводской выпал ребенок. Девочка 2023 года рождения госпитализирована, — рассказала Нефедова.

По данным прокуратуры, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего она выпала из окна. Сотрудники ведомства контролируют ход проверки, которую инициировали по факту инцидента.

Ранее девятилетняя девочка выпала из окна квартиры дома на Медынской улице. Она пролетела семь этажей и выжила. Ребенка доставили в больницу.