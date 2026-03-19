Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в Москве

Рабочий скончался на стройке на Производственной улице в Москве. Мужчина упал в шахту лифта с 10-го этажа.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщил «МК».

— Несчастный случай произошел в 10:00 при строительстве жилого комплекса на Производственной улице. Мужчина упал в шахту лифта с 10-го этажа и от полученных травм скончался на месте, — говорится в материале.

В начале марта похожая трагедия произошла на стройке в Новой Москве. Там рабочий разбился насмерть после падения с высоты на объекте.

До этого двое мужчин упали с высоты на стройке в Москве. Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Один из рабочих выжил. Второго мужчину не удалось спасти.