«МК»: Рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке в Москве
Рабочий скончался на стройке на Производственной улице в Москве. Мужчина упал в шахту лифта с 10-го этажа.
Об этом в четверг, 19 марта, сообщил «МК».
— Несчастный случай произошел в 10:00 при строительстве жилого комплекса на Производственной улице. Мужчина упал в шахту лифта с 10-го этажа и от полученных травм скончался на месте, — говорится в материале.
В начале марта похожая трагедия произошла на стройке в Новой Москве. Там рабочий разбился насмерть после падения с высоты на объекте.
До этого двое мужчин упали с высоты на стройке в Москве. Инцидент произошел на Рязанском проспекте. Один из рабочих выжил. Второго мужчину не удалось спасти.