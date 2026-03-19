В жилом доме на российском курорте прогремел взрыв

В городе Туапсе в Краснодарском крае произошел взрыв газового баллона, ЧП случилось в жилом многоквартирном доме, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

Взрыв произошел на втором этаже дома, деформирована межкомнатная перегородка, повреждено остекление, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что никто не погиб, но пострадал один мужчина.

Отмечается, что дом не газифицирован. Для ликвидации последствий задействовали 22 человек и семь единиц техники.

В марте 2025 года в Белореченске Краснодарского края из-за детонации газового баллона обрушилась плита перекрытия в многоквартирном доме.

Тогда же в городе Тобольск Тюменской области при хлопке в частном домовладении пострадали два человека.